Controlli antidroga davanti alle scuole: 29 identificati

Controlli straordinari a Piacenza per contrastare lo spaccio di droga vicino alle scuole, nella mattina di mercoledì 29 ottobre. La Questura di Piacenza, insieme al Comando provinciale della Guardia di Finanza, ha messo in campo un servizio di controllo del territorio ad alto impatto, mirato in particolare alle zone frequentate da studenti e giovani.

Le pattuglie della Polizia, con il supporto del Reparto prevenzione crimine dell’Emilia-Romagna e dell’unità cinofila della Finanza, hanno passato al setaccio le aree attorno ad alcuni istituti scolastici cittadini, oltre a parchi e piazze note come luoghi di ritrovo giovanile.

I controlli si sono estesi anche ad alcuni punti sensibili della città, come via Conciliazione, Largo Erfurt, via Emilia Parmense e la zona della stazione ferroviaria. In totale sono state identificate 29 persone, sette delle quali con precedenti di polizia. Durante le verifiche, il cane antidroga ha segnalato alcuni individui, ma nessuno di loro è risultato in possesso di sostanze stupefacenti.