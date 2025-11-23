Blitz nella movida in città: sequestrata coca in un bar e sanzioni per mille euro

Settimana di controlli serrati per le forze dell'ordine a Piacenza. La Questura, in collaborazione con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha effettuato una serie di servizi straordinari che hanno portato all'identificazione di 356 persone e al controllo di 10 esercizi pubblici e al sequestro di cocaina nei bagni di un bar.

Le operazioni, che si sono concentrate principalmente nelle zone della stazione ferroviaria e del centro cittadino, hanno visto impegnati nelle giornate di mercoledì, giovedì e sabato gli agenti della Questura insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine. Durante questi controlli, effettuati nelle fasce orarie mattutine e pomeridiane, sono state identificate 265 persone, delle quali 122 risultate già note alle forze dell'ordine per precedenti.

Il culmine dell'attività è arrivato nella serata di ieri, quando – come stabilito dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica – è stato attuato un servizio straordinario nelle zone della movida piacentina. Dieci pattuglie hanno battuto il centro città, concentrandosi in particolare tra il Pubblico Passeggio e Corso Vittorio Emanuele, estendendo poi i controlli a Via IV Novembre, Via Colombo e Via Bolzoni.

Nel corso dell'operazione serale sono stati identificati 91 avventori dei locali, una trentina dei quali con precedenti di polizia. L'attività ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti in diverse zone: all'interno dei bagni di un bar sono stati trovati due involucri di cellophane contenenti polvere bianca risultata positiva al Narcotest per la cocaina. Nello stesso locale, un pregiudicato è stato trovato in possesso di hashish.

In un altro esercizio pubblico è stato identificato un uomo senza documenti, già destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune e nella Provincia di Piacenza. Un ulteriore frammento di sostanza stupefacente è stato sequestrato nei pressi del Teatro Politeama. Sono in corso indagini per risalire agli spacciatori.

Nel complesso sono state elevate cinque sanzioni amministrative per un totale di mille euro. Il Questore ha annunciato che nei prossimi giorni adotterà i provvedimenti amministrativi necessari nei confronti dei locali frequentati da persone pregiudicate, nell'ambito di un'attività di prevenzione mirata a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica della comunità piacentina.