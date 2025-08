Controlli in negozi e bar, sequestrati 20 kg di pesce congelato

Circa 20 kg di pesce congelato sequestrati, mal conservati, senza involucro e requisiti di tracciabilità; cinque sanzioni amministrative relative alla mancata esposizione dei prezzi e degli orari, alla vendita di bevande alcoliche oltre l’orario, alla mancata esposizione del divieto di fumo.

E' l'esito di un servizio straordinario di controllo interforze del territorio, attuato dalla Questura di Piacenza, relativo a ispezioni in una decina di esercizi commerciali, tra cui bar e negozi prevalentemente nelle zone comprese tra via Roma e via Colombo.

Ai controlli - finalizzati a contrastare il degrado, l’illegalità e la microcriminalità - hanno preso parte una ventina di operatori, appartenenti alla Divisione Polizia Amministrativa, alla Squadra Mobile, al Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale, nonché personale Ausl.

Nei pressi di uno degli esercizi pubblici controllati è stato rinvenuto un involucro di carta stagnola contenente circa 3 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, verosimilmente gettata a terra da ignoti.

Sono state identificate 82 persone, di cui circa la metà pregiudicate, tra cui due cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale, per i quali sono state avviate, dal locale ufficio immigrazione, le procedure previste per l’adozione dei provvedimenti di espulsione.