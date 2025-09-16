Tuesday, September 16

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Tuesday, September 16

Seguici

Controlli Nas, sequestrati 34 kg di alimenti scaduti per animali

Controlli nella Bassa. Al titolare dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa che comporta una sanzione pecuniaria di 500 euro

Redazione Online
|2 ore fa
Controlli Nas, sequestrati 34 kg di alimenti scaduti per animali
1 MIN DI LETTURA
Circa 34 kg di alimenti scaduti per animali da compagnia sono stati sequestrati dai carabinieri del N.A.S. di Parma durante una ispezione igienico-sanitaria presso un bazar etnico della bassa piacentina.
I prodotti presentavano in etichetta una data di scadenza già decorsa di validità. L’intero quantitativo, del valore commerciale di circa 100 euro, è stato sottoposto a sequestro amministrativo e al titolare dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa che comporta una sanzione pecuniaria di 500 euro.

Gli articoli più letti della settimana