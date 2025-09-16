Controlli Nas, sequestrati 34 kg di alimenti scaduti per animali

Circa 34 kg di alimenti scaduti per animali da compagnia sono stati sequestrati dai carabinieri del N.A.S. di Parma durante una ispezione igienico-sanitaria presso un bazar etnico della bassa piacentina.

I prodotti presentavano in etichetta una data di scadenza già decorsa di validità. L’intero quantitativo, del valore commerciale di circa 100 euro, è stato sottoposto a sequestro amministrativo e al titolare dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa che comporta una sanzione pecuniaria di 500 euro.