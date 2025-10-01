Ragnatele, scrostature e muffa in una residenza per anziani: multa di mille euro

Ispezioni nelle strutture sanitarie di Parma e Piacenza da parte dei carabinieri del Nas che hanno comminato sanzioni per oltre 1.500 euro.

Nella Bassa Piacentina, i militari del Nas di Parma, con il supporto dei carabinieri della locale Compagnia e del personale dell’Ausl di Piacenza, hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico-sanitaria all'interno di una casa residenza per anziani. L’attività ha consentito di rilevare carenze igienico-sanitarie in più ambienti: nella cucina, dove sono state riscontrate soluzioni di continuità del pavimento, scrostature della pittura del soffitto, formazioni di muffa, ragnatele e polvere diffusa sulle superfici; e nel magazzino alimenti, interessato da polvere, sporcizia vetusta e ulteriori formazioni di ragnatele.

Al legale rappresentante della società che gestisce il servizio pasti della struttura è stata contestata una violazione amministrativa, con una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

Nei giorni precedenti, nella Bassa Parmense, i Carabinieri del Nas avevano riscontrato, sempre in una casa residenza per anziani, la mancata corretta registrazione di farmaci ad azione stupefacente, con conseguente sanzione di 500 euro.

Queste ispezioni mirano a garantire che gli anziani ospitati in strutture socio-assistenziali possano vivere in ambienti sicuri, puliti e rispettosi della loro dignità e che nelle strutture siano rispettati standard rigorosi di sicurezza e di igiene. L’obiettivo è quello di tutelare non solo la salute fisica degli ospiti, ma anche la loro dignità e il diritto a vivere in ambienti adeguati e sicuri.