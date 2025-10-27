Controlli nelle zone della movida: sequestrate armi e droga

Due etti di droga tipo hashish, (gran parte trovati nascosti in un’impalcatura e dentro la canna di una bici nei pressi del Pubblico Passeggio e via Chiapponi), 200 ml di Codeina, un coltello e un manganello telescopico. E' quanto rinvenuto dalle forze dell'ordine durante i controlli straordinari svolti sabato 25 ottobre. In particolare sono stati coinvolti agenti della Questura di Piacenza (Squadra Mobile, Squadra Volante, Polizia Amministrativa), carabinieri del Comando Provinciale, la Guardia di Finanza in ausilio con il cane antidroga, e personale della Polizia Locale, per un totale di 14 pattuglie impiegate.

Sotto la lente i dintorni di alcuni esercizi commerciali nella zona di Corso Vittorio Emanuele, Piazza Cavalli, Piazza Duomo e via Chiapponi.

Il bilancio, oltre al materiale sequestrato, è di 63 avventori identificati, di cui 24 positivi in banca dati SDI per precedenti di Polizia; otto sanzioni amministrative elevate, per un totale di 4000 euro: in particolare più locali commerciali sono stati sanzionati per aver effettuato musica in assenza di comunicazione per eventi e una discoteca è stata e sanzionata per mancata presenza del prescritto apparato per la variazione del tasso alcolemico, come da licenza.

Un minorenne è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti; sono in corso indagini per risalire agli altri spacciatori. Un'altra persona è stata sanzionata per detenzione e uso personale di sostanza stupefacenti.