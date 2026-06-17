Controllore preso a calci e pugni sull'autobus

Sale sull'autobus per chiedere il biglietto e viene aggredito, preso a calci e pugni da un passeggero. È quanto accaduto prima di mezzogiorno di oggi, mercoledì 17 giugno, nelle vicinanze dell'ospedale cittadino a un controllore che stava svolgendo il suo lavoro prima di dover ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze alla richiesta di far vedere il biglietto a un passeggero il controllore - salito sul pullman della linea 16 - è stata aggredito da un uomo nord africano che prima gli avrebbe sputato in faccia e poi lo avrebbe preso a calci e pugni. L'aggressore in seguito è sceso dal bus e scappato in direzione dell’ospedale vecchio.

Il controllore sanguinante è stato soccorso da un’ambulanza della Croce rossa di Piacenza ed è stato trasferito al pronto soccorso. Indagini in corso da parte dei carabinieri.