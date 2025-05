Convegno su baby-gang e devianza giovanile

Sempre più le pagine dei nostri notiziari s’infittiscono di titoli di cronaca nera dove chi delinque è un minorenne. Lunedì 26 maggio 2025, a Piacenza, dalle 15 alle 18 presso nel salone monumentale di Palazzo Gotico si svolgerà la Conferenza: "La ricerca della sicurezza: baby-gang e devianza giovanile".

Organizzatore il sindacato Coisp della Polizia di Stato in collaborazione con il Comune di Piacenza, con l'Ufficio scolastico regionale e con il patrocinio dell’Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna.Qual è il compito a cui sono chiamate le forze dell'ordine, le Istituzioni e la società per contrastare un fenomeno tanto allarmante e diffuso? Cosa possono fare genitori e insegnanti? Queste sono alcune delle domande a cui verrà data risposta nel convegno.

Maria Cristina Meloni, psicologa clinica e forense, spiega: «Alla luce della recente recrudescenza di alcuni fenomeni criminali che vedono come protagonista il giovane, l’approccio al fenomeno richiede una strategia di intervento congiunto e sinergico da parte di tutti i protagonisti della società civile, istituzionali e non, al fine di debellare ogni fattore che contribuisca ad alimentare i presupposti per lo sviluppo di forme di devianza minorile, cercando di coinvolgere anzitutto le famiglie che costituiscono l’humus "condizionante" in cui si sviluppa la personalità del minore, rappresentando l’aggregazione sociale che principalmente ha il compito primario di correggere i comportamenti devianti dei minori.»

Interverranno il segretario nazionale Coisp Domenico Pianese, il ministro degli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione onorevole Tommaso Foti, il prefetto di Piacenza Paolo Ponta, il questore Ivo Morelli, la sindaca Katia Tarasconi, l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Piacenza Francesco Brianzi, la presidente dell'Ordine degli psicologi dell'Emilia-Romagna Luana Valletta, la psicologa Maria Cristina Meloni, il presidente provinciale dell’Ordine degli avvocati Franco Livera e la giornalista di Libertà Elisa Malacalza.