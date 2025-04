Cortemaggiore, sciopero dei driver Amazon: «Più diritti e stipendi migliori»

Circa 80 driver hanno scioperato a Cortemaggiore. Sono i lavoratori della consegna "Ultimo miglio Amazon" che ogni giorno prelevano migliaia di pacchetti dal sito di Cortemaggiore per poi consegnarli in tutta la provincia e anche oltre. Chiedono «aumenti in busta paga, orari di lavoro più "umani", pagamento delle trasferte e delle indennità dovute al maltempo, stabilizzazione dei precari». Lo sciopero è stato indetto da Filt Cigl con anche, a livello nazionale, dai colleghi di Fit Cisl e Uiltrasporti «a seguito dell’interruzione della trattativa con Assoespressi per il rinnovo del contratto di secondo livello» dice il sindacalista Gennaro Del Core (Filt Cigl). «Rivendichiamo con forza – prosegue Del Core - un incremento sostanziale del valore della trasferta, una strutturale riduzione dell’orario di lavoro, con conseguente abbattimento dei carichi di lavoro e delle consegne, un incremento del numero di lavoratori stabilizzati». Le sigle sindacali rivendicano anche maggiore sicurezza per i lavoratori che ogni giorni percorrono centinaia di chilometri a bordo dei loro furgoni.