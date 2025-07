A 86 anni conquista lo Stelvio in bicicletta

Ha percorso 21 chilometri partendo da Bormio per arrivare al Passo dello Stelvio in un'ora e 18 minuti. In sella alla sua Bianchi con freni a dischi ha affrontato, pochi giorni fa, oltre 1500 metri di dislivello sotto la pioggia e con la nebbia. Al raduno cicloturistico non competitivo dedicato alle bici a pedalata assistita, Roberto Barbisotti, 86 anni compiuti, si è classificato 26esimo su oltre 300 partecipanti, lasciandosi alle spalle anche baldi giovani, chi è nato nel 2010, chi nel 1992, chi negli anni Ottanta.

«E' un fenomeno», così gli hanno detto a fine gara. Barbisotti è nato il 28 giugno 1939 a Carpaneto dove vive tutt'ora. Alla manifestazione sportiva c'era solo un altro suo coetaneo che ha preso parte al percorso, ma è arrivato ultimo, tagliando il traguardo dopo oltre quattro ore di pedalata. Questo per dire che Barbisotti (del team Perini Bike) è una forza della natura.