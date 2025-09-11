A Castelvetro calcio e musica in ricordo di Marco Ponghellini

Con la sua semplicità, la sua disponibilità, la sua presenza ha lasciato un segno indelebile. Così l’ampia rete di amici che era riuscito a creare, con naturalezza e spontaneità, ha scelto di ricordarlo, organizzando un momento che potesse mettere insieme le sue tre più grandi passioni: il calcio, l’attenzione per gli animali, la convivialità. Marco Ponghellini, elettricista, è morto il 26 agosto dello scorso anno: mentre era a lavoro è caduto da un ponteggio. Aveva 36 anni.

Sabato al centro sportivo comunale "La Buca" di Castelvetro quattro squadre amatoriali si affronteranno sul rettangolo di gioco in occasione del “Memorial Ponghe”, per cui è stata creata un’omonima pagina Facebook, che come immagine di profilo, ha scelto di utilizzare un ritratto, in stile fumettistico, realizzato dalla tatuatrice Nicole Boselli, una delle migliori amiche di Marco.

Il torneo quadrangolare avrà inizio dalle 18 e proseguirà fino a tarda sera, con le premiazioni previste poco prima delle 22. Hanno aderito alla proposta la Curva Nord di Piacenza, Mods Bassa Padana, il San Martino di Monticelli e gli Amici del Ponghe, ossia le quattro realtà in cui militava Marco: le tifoserie biancorosse di città e provincia a sostegno del Piacenza calcio, l’associazione “Cui dal San Marten” e i coetanei che frequentava abitualmente. «La nostra volontà è ricordare Marco nel modo più festoso possibile, senza tristezza - spiegano gli organizzatori -. Ci aspettiamo oltre 300 partecipanti e abbiamo l’intenzione di farlo diventare un appuntamento che possa ripetersi ogni anno».

Oltre al gioco del calcio, la serata Durante la serata anche stand gastronomici dalle ore19 e la musica della band Generator Z con i migliori successi degli anni ‘90. Una parte del ricavato dall’iniziativa sarà devoluta al canile di Castell'Arquato.