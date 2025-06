Alta Val Tidone, la nonna "dei record" spegne cento candeline

Olga Bongiorni ha spento ben cento candeline. Cento anni trascorsi tra Golferenzo e Alta Val Tidone, dove tutt’ora vive con i familiari che l’hanno festeggiata. Originaria di Golfereno, nel 1951 nonna Olga si trasferì a vivere nel territorio di Alta Val Tidone. Per un traguardo tanto importante a nonna Olga, sono arrivati anche i saluti dell’amministrazione comunale, per cui la centenaria rappresenta un pezzo di storia e di memoria locale. Alla nonna dei record il sindaco Franco Albertini ha portato, tra gli altri doni, una pergamena come omaggio di tutta la comunità.