Claudio Santamaria e famiglia a Grazzano Visconti

Come uno dei tanti visitatori di Grazzano Visconti, come uno dei tanti papà a passeggio con la propria bimba, Claudio Santamaria, attore romano conosciuto al grande pubblico per i suoi ruoli nel cinema e nel teatro, ha trascorso la giornata di domenica nel borgo vigolzonese. Cappotto grigio e cappellino testa per passare inosservato, ed il suo sorriso inconfondibile che in tanti hanno riconosciuto.

Santamaria sembra abbia passato l'intero fine settimana a Grazzano Visconti, con la figlia Atena, di 3 anni, avuta con la moglie Francesca Barra, giornalista televisiva che da qualche mese ha scelto Grazzano come sua dimora per staccare dalla quotidianità ed allontanarsi dai ritmi frenetici del lavoro.

Santamaria è notissimo per i suoi ruoli in circa settanta film tra cinema e tv, senza contare gli spettacoli teatrali e i programmi televisivi. Solo nel 2025 ha recitato in Follemente, con la regia di Paolo Genovese, Il Nibbio di Alessandro Tonda, e In the Hand of Dante con la regia di Julian Schnabel.