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Croce Bianca, una nuova automedica grazie al sostegno della Fondazione

Consegnato il nuovo mezzo destinato ai servizi sul territorio piacentino

Gabriele Faravelli
|1 ora fa
Rebecchi, Reggi e Miglioli di fronte al nuovo mezzo
Rebecchi, Reggi e Miglioli di fronte al nuovo mezzo
1 MIN DI LETTURA
Un'auto medica nuova di zecca che servirà per diversi servizi sul territorio cittadino. È il bel regalo che la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha voluto fare alla Croce Bianca di Piacenza per rinnovare il parco-mezzi. A consegnare la vettura, alla sede dell'associazione in via Emilia Parmense, è stato il presidente della Fondazione Roberto Reggi, accolto dal presidente di Croce Bianca Alessandro Miglioli e dal coordinatore emergenza Paolo Rebecchi. «Dobbiamo ringraziare la Fondazione – ha detto Rebecchi – oggi inauguriamo la Bravo 46, un'auto che presterà servizio principalmente per la cittadinanza piacentina e che verrà utilizzata per eventi sportivi, ma in seguito molto probabilmente anche per trasferimento di sangue e di emoderivati. «La Fondazione ci ha fatto davvero un bel regalo con quest'automobile che è ancora nuovissima e lucente – ha appunto aggiunto Miglioli – la useremo molto volentieri perché allo stato attuale il nostro parco-auto è abbastanza “antico”, questa invece è una macchina finalmente moderna di cui abbiamo davvero bisogno e che darà tantissimo ai vari servizi che svolgiamo quotidianamente».
«La Fondazione, nella scorsa primavera, ha emesso un bando destinato a chi offre il proprio servizio a favore della comunità e in particolare nell'assistenza socio-sanitaria, hanno partecipato tante realtà e abbiamo destinato le priorità più urgenti secondo una graduatoria rigorosa – ha specificato Reggi – e Croce Bianca, per il servizio che svolge, è sicuramente tra le più meritevoli visto il ruolo prezioso ricoperto sul nostro territorio, l'abbiamo così aiutata davvero molto volentieri con l'acquisto di questa auto medica che riteniamo sarà molto utile».

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