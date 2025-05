Dalle foreste del mondo a San Giorgio: gli insetti affascinano i ragazzi

C’è un legame sottile tra le foreste tropicali e la Val Trebbia, dov'è cresciuto Claudio Sbaraglia, entomologo trentenne oggi ricercatore in Repubblica Ceca. Ed è proprio dal suo mondo di farfalle e insetti che Claudio è tornato per un giorno nella sua terra, per incontrare gli alunni delle scuole elementari di San Giorgio e una seconda media, in una mattinata dedicata alla natura e alla curiosità.

L’idea è nata da Matteo Scardino, consigliere comunale con delega alla cultura: «Volevo offrire ai ragazzi un’esperienza diversa - spiega - dove il sapere si potesse toccare con mano. Claudio ha accolto subito la proposta, e l’entusiasmo in aula lo ha dimostrato: insegnanti e studenti ne sono usciti affascinati».

La lezione è cominciata con un viaggio nel tempo, dalla nascita della vita sulla Terra al mondo di oggi. Sbaraglia ha coinvolto i ragazzi con racconti e domande: «Credo in un approccio alla didattica che non si limiti ai libri. Parlare con i ragazzi, rispondere alle loro curiosità, è un modo per farli sentire protagonisti dell’apprendimento».

Dopo aver parlato di evoluzione, comportamento e morfologia degli insetti, spazio alle domande più gettonate: “Come si distingue una farfalla da una falena?”, “Che differenza c’è tra un’ape e una vespa?”. Piccoli misteri della natura svelati con passione. La mattinata si è chiusa con un quiz interattivo e, soprattutto, con l’osservazione delle teche entomologiche portate da Claudio: insetti dai colori vivaci, forme strane e dimensioni sorprendenti. Una lezione speciale, dove la scienza ha preso il volo sulle ali della meraviglia.