Gentilezza e cura, ecco i due nuovi murales

Sono stati inaugurati ieri i nuovi murales - “Sii gentile” e “Prenditi cura di me” - al quartiere Farnesiana, in via via Carella, realizzati nell’ambito del bando comunale “Uau Pc!”, con il finanziamento del ministero dell’Interno per la promozione della street art come elemento di partecipazione, coesione sociale e rigenerazione urbana.

Assieme alla sindaca Katia Tarasconi, all’assessore alle Politiche giovanili Francesco Brianzi e alla consigliera provinciale Nadia Pompini, erano presenti - oltre naturalmente all’artista Valeria Podrecca - i rappresentanti di tutte le realtà che unitamene al Comune di Piacenza hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa: Kairos Servizi Educativi (sono intervenuti la presidente Chiara Migliorini, la vicepresidente Alessandra Tibollo e il coordinatore Marco Salamoni), l’oratorio e il circolo Anspi della parrocchia Corpus Domini (ha preso la parola il parroco, don Giovanni Cacchioli), la scuola dell’infanzia Rodari e la cooperativa sociale Casa Morgana, per le quali hanno condiviso la loro testimonianza i bambini e i ragazzi frequentanti le diverse strutture che hanno partecipato attivamente alla fase creativa e artistica.

Sono inoltre intervenuti il brigadier generale Daniele Durante, direttore del Polo nazionale di rifornimento dell’Esercito, e il colonnello Paolo Romito, vicedirettore del Polo di mantenimento nord dell’Esercito, oltre a Maria Luisa Rapaccioli, proprietaria dell’immobile sulla cui superficie sono stati eseguiti i due murales.

