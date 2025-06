Gli studenti del Volta atterrati in Florida

L'avventura oltreoceano dei GensVolta è iniziata. I liceali del Volta di Castelsangiovanni son atterrati in Florida, dove parteciperanno ai campionati internazionali di robotica, tenendo alto il nome di tutto il Piacentino.

Appena atterrati oltreoceano nemmeno il tempo di posare gli zaini e il gruppo di liceali è partito alla volta di Orlando. Oggi visita al Kennedy Space CEnter e domani, mercoledì, iniziano i campionati a Daytona Beach. In gara ci saranno centinaia di ragazzi e ragazze in arrivo da tutto il mondo. I GensVolta presentaranno alla giuria la loro boa gentile, in grado di non rovinare i fondali marini.