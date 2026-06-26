Controlli anti-degrado, due agenti assieme a Iren

Il Comune di Piacenza annuncia più controlli contro il degrado urbano, in particolare per contrastare l’abbandono dei rifiuti, l’utilizzo improprio dei cestini pubblici e gli altri comportamenti che incidono sul decoro della città. Per informare i cittadini dell’avvio delle attività verrà utilizzata anche la rete degli oltre trenta Gruppi di vicinato attivi sul territorio: le comunicazioni saranno diffuse attraverso le chat WhatsApp già in uso nei diversi quartieri, uno degli strumenti ritenuti più efficaci per raggiungere in modo diretto e capillare i cittadini.

«La decisione - spiega Palazzo Mercanti - è stata assunta nei giorni scorsi per rendere ancora più efficace l’azione messa in campo dall’amministrazione comunale e fare in modo che i cittadini siano informati in maniera puntuale delle attività di controllo che interesseranno i diversi quartieri. L’iniziativa nasce dalla volontà di affiancare ai controlli un’informazione chiara e trasparente, favorendo una maggiore consapevolezza e collaborazione da parte della cittadinanza. A supporto della campagna sono stati predisposti materiali informativi realizzati dal Comune di Piacenza, con la collaborazione di Iren e di Atersir, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, che saranno diffusi nelle prossime settimane».

A rafforzare questa attività contribuiranno anche i due nuovi agenti recentemente entrati a far parte del Nucleo anti-degrado della Polizia locale, che opereranno insieme agli ispettori ambientali di Iren nell’ambito di una collaborazione già avviata. Gli operatori, in abiti civili, a piedi o in bicicletta, effettueranno controlli mirati per contrastare l’utilizzo dei cestini presenti nei parchi e nelle aree pubbliche per smaltire rifiuti domestici, la mancata raccolta delle deiezioni canine e, più in generale, tutti quei comportamenti che compromettono il decoro urbano.

L’attività congiunta consentirà di intensificare le verifiche sul territorio, con particolare attenzione alle situazioni più critiche, promuovendo al tempo stesso il rispetto delle regole e una maggiore cura degli spazi pubblici da parte di tutti.