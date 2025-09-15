Il Valtidone Wine Fest fa tappa a Ziano

«Un festival di vallata, un progetto condiviso di marketing territoriale e un esempio per tutto il territorio piacentino», lo ha definito Jonathan Papamarenghi, consigliere provinciale con delega alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dell’enogastronomia, al momento del taglio del nastro, ieri, domenica 14 settembre 2025. Al suo fianco, a riprova dell’attenzione che questa manifestazione itinerante ha saputo raccogliere (prossime tappe domenica 21 a Nibbiano di Alta Val Tidone e Pianello il 28), c’erano sindaci parmensi e pavesi oltre a Manuel Ghilardelli, primo cittadino di Ziano cui è spettato il compito di dare il via all’appuntamento che quest’anno ha coinciso con la 73esima edizione della Festa dell’Uva.

L'inaugurazione dell'evento