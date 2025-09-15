Monday, September 15

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Monday, September 15

Seguici

Il Valtidone Wine Fest fa tappa a Ziano

Grande successo tra gli stand per la degustazione e le bancarelle dell’artigianato, poi piatti tipici e cocktail con una spruzzata di cultura

Redazione Online
|19 minuti fa
Il Valtidone Wine Fest fa tappa a Ziano
1 MIN DI LETTURA
«Un festival di vallata, un progetto condiviso di marketing territoriale e un esempio per tutto il territorio piacentino», lo ha definito Jonathan Papamarenghi, consigliere provinciale con delega alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dell’enogastronomia, al momento del taglio del nastro, ieri, domenica 14 settembre 2025. Al suo fianco, a riprova dell’attenzione che questa manifestazione itinerante ha saputo raccogliere (prossime tappe domenica 21 a Nibbiano di Alta Val Tidone e Pianello il 28), c’erano sindaci parmensi e pavesi oltre a Manuel Ghilardelli, primo cittadino di Ziano cui è spettato il compito di dare il via all’appuntamento che quest’anno ha coinciso con la 73esima edizione della Festa dell’Uva.
L'inaugurazione dell'evento
L'inaugurazione dell'evento
leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana