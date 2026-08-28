In via Veneto asfaltatura anche di notte

Proseguono i lavori di riqualificazione del manto stradale in via Veneto, a Piacenza, dove la ditta incaricata ha comunicato che si procederà senza interruzioni, oggi, anche in orario notturno (tra venerdì 28 e sabato 29), prevedendo di concludere la posa del tappeto stanotte stessa o lunedì mattina.

La fase successiva del cantiere, con la sistemazione dei pozzetti e la segnaletica orizzontale, si articolerà nei giorni tra martedì 1 e venerdì 4 settembre.

Il tratto di cui si sta completando l'asfaltatura, iniziata lunedì 24 agosto, è quello compreso tra le due rotatorie all'incrocio, rispettivamente, con strada Agazzana e la Tangenziale da una parte, via Bianchi e via Cella dall'altra: da quest'ultima, sino a intervento ultimato, non è possibile immettersi nel tratto di via Veneto oggetto di cantiere, dove è in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati.

In base all'avanzamento dei lavori, si potrà procedere a senso unico alternato e i passi carrai saranno inaccessibili solo per il tempo strettamente necessario a terminare l'attività di cantiere nell'area antistante.

Cantiere anche in via Vignola, a Piacenza, per i lavori di rifacimento dell'acquedotto. Nel tratto di via compreso tra via Guercino e via Cornegliana, a partire da lunedì 31 agosto si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità ordinaria: in base allo stato di avanzamento del cantiere, i tratti di via Vignola di volta in volta segnalati saranno chiusi al traffico e verrà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati.

Contestualmente, informa il Comune nel tratto di via Vignola compreso tra via Guidotti e via Guercino potranno circolare i soli residenti, dimoranti, fruitori di posti auto privati e mezzi di soccorso, che potranno procedere in entrambi i sensi di marcia. Lo stesso provvedimento varrà, sempre in relazione all'avanzamento dei lavori, nei tratti tra via Vignola e via Ricci di via Molinaretto, via Lomazzo, via Sanzio e via Spolverini. In tutti i tratti dove sarà in vigore il doppio senso di marcia, dovranno essere necessariamente attuate limitazioni alla sosta.

L'intervento avrà una durata prevista di circa due mesi.