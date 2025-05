La Nazionale Cantanti scende in campo per beneficenza a Castel San Giovanni

Inizia il conto alla rovescia per veder scendere in campo, allo stadio Pinetto Soressi a Castel San Giovanni, la Nazionale cantanti. Sabato 7 giugno alle 16.45 la formazione capitanata da Enrico Ruggeri sfiderà la Nazionale manager. A dare il via alla discesa in campo sarà la madrina d'eccezione, la cantante Marina Fiordaliso. Il tutto per un fine benefico: l'intero ricavato sarà devoluto alla Pubblica Assistenza di Castello.

Moreno, vincitore dell'edizione 2013 di Amici, e dell'attore Antonio Orefice. Tra i manager che sfideranno i volti noti della tv e della canzone ci saranno invece nomi quali Emanuele Orsini (Confindustria), Gianpiero Strisciuglio, (Trenitalia), Paolo Arrigoni (Gestore servizi energetici). A guidare i manager sarà il piacentino Andrea Bricchi. A scendere in campo sarà anche qualche amministratore locale, come l'assessore allo sport Andrea Trespidi e la collega, assessora regionale allo sport, Roberta Frisoni. I biglietti per assistere alla partita sono disponibili online sul sito www.ciaotickets.com