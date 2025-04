Per la polizia locale una nuova casa in via Boselli

L'ex ufficio Economato, fuori dall’area comunale tra via Corneliana, via Boselli, via Vignola e via Sanzio in passato sede dell’Asm (la municipalizzata dei rifiuti) ora si candida a ospitare la polizia locale. Dell'attuale sistemazione in via Rogerio da tempo viene, infatti, lamentata l’inadeguatezza.

Verte sulla nuova sede per gli agenti il progetto di riorganizzazione degli uffici che l’amministrazione Tarasconi ha nel suo programma tanto da avere commissionato a metà 2023 un apposito studio di fattibilità stanziando 140mila euro. A due anni di distanza il lavoro è ultimato. Giovedì, 17 aprile, la giunta lo presenterà di mattina al corpo della polizia locale e nel pomeriggio in commissione consiliare.