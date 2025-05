Sabato a Piacenza torna la raccolta alimentare "Dona una spesa"

Sabato 17 maggio torna "Dona una Spesa", la raccolta alimentare promossa da Conad Centro Nord, CSV Emilia e sette realtà del territorio per offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica. Giunta alla dodicesima edizione, l’iniziativa coinvolgerà 12 punti vendita Conad di Piacenza e provincia, con circa 100 volontari pronti ad accogliere chi desidera contribuire, direttamente all’ingresso dei negozi.

Partita da Parma nel 2014, l’iniziativa si è allargata nel tempo all’intera Lombardia e, dal 2020, anche a Piacenza e Reggio Emilia, grazie al coinvolgimento della Rete dei Centri di Servizio per il Volontariato. Solo nel 2023, nei 238 punti vendita aderenti, i 2.544 volontari attivi hanno raccolto 138.827 chilogrammi di beni. A Piacenza, da quando l’iniziativa è attiva, sono stati donati 49.606 chili di prodotti – 9.331 chili solo nel 2024 – a testimonianza di una solidarietà sempre più concreta e contagiosa.

Chi partecipa potrà aggiungere alla propria spesa uno o più prodotti di prima necessità da donare: un piccolo gesto, alla portata di tutti, che per chi è in difficoltà può fare davvero la differenza. I prodotti suggeriti sono quelli di uso quotidiano: pasta, riso, farina, olio, latte a lunga conservazione, zucchero, miele, tonno, carne in scatola, legumi, biscotti, merendine, passata di pomodoro, insieme a prodotti per l’infanzia, per l’igiene personale e della casa. Come ogni anno, sarà attiva anche l’operazione “bis”, che permetterà di acquistare due prodotti al prezzo di uno tra quelli in promozione, donandone uno.

«Dona una Spesa è molto più di una raccolta alimentare: è un gesto collettivo di solidarietà che unisce intere comunità nel prendersi cura dell’anello più fragile della nostra società» – afferma Elena Soressi, componente del Cda di Conad Centro Nord. «In questi anni sono state donate oltre 785 tonnellate di prodotti, un risultato straordinario che dimostra quanto la solidarietà sia un valore condiviso e radicato. Per Conad Centro Nord è motivo di grande orgoglio contribuire a costruire reti di sostegno che fanno davvero la differenza nella vita delle persone».

A raccogliere i prodotti saranno i volontari di sette realtà del territorio, che conoscono da vicino i bisogni delle persone e si occuperanno direttamente della distribuzione: Emporio Solidale Piacenza, Associazione Agape di Fiorenzuola d’Arda, Pubblica Assistenza San Giorgio Piacentino, Croce Rossa di Podenzano, Gruppo Caritas di Podenzano, Gruppo Volontari Spesa Solidale e Gruppo Caritas di Castell’Arquato.

Laddove i volontari non saranno presenti, sarà disponibile un “carrello sospeso” per lasciare il proprio contributo.

«Ringraziamo Conad Centro Nord che anche quest’anno, attivando tutta la sua rete di punti vendita del territorio, offre un’importante occasione di collaborazione tra terzo settore e privati per aiutare le famiglie in difficoltà» – dichiara Laura Bocciarelli, vicepresidente di CSV Emilia. «Per sostenere al meglio chi si trova in una situazione di vulnerabilità è sempre più importante lavorare in rete, e questa iniziativa è una delle esperienze virtuose di lavoro di squadra, in cui il Centro di Servizio per il Volontariato è impegnato nel coordinamento e nel supporto organizzativo alle associazioni».