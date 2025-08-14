San Michele, presenze record alla cena bianca: ricavato alle scuole

Alla cena bianca di San Michele di Morfasso, lunedì 11 agosto, erano in 184: una presenza da record, testimonianza di successo e condivisione. Le lunghe tavolate sono apparecchiate grazie al supporto della Proloco di San Michele, poi ognuno porta qualcosa e si mangia insieme. Il ricavato del contributo di partecipazione è devoluto alle scuole: «Un’edizione da record nelle presenze, quest’anno: abbiamo raccolto 950 euro. I fondi vengono donati alla scuola di Morfasso, per sostenere progetti. Ad esempio, le borse di studio ai ragazzi delle medie o un potenziamento sull’inglese per materna ed elementari», spiega Simona Tiramani, capofila dell’iniziativa organizzata dal gruppo dei genitori locale.

Tra i presenti anche il sindaco Paolo Calestani, il consigliere Marino Rapacioli e il parroco don Germano Gregori. «La scuola, nei territori di montagna, è fondamentale: come amministrazione abbiamo sempre fatto il possibile per investire sui giovani e continueremo su questa linea – dice il primo cittadino –. Grazie a tutte le associazioni in Comune di Morfasso, ai volontari e alle famiglie che scelgono di rimanere sul territorio. Si parte da loro, per arrivare a progetti più grandi e specifici, legati al turismo e non solo».