Storie di voi, Gian Paolo Ultori: «Le mie 300 bilance sono opere d'arte»

«Sembrano sculture realizzate da artigiani che avrebbero potuto tranquillamente essere grandi artisti». Gian Paolo Ultori, 79 anni, prende tra le mani una delle sue bilance e la osserva con lo stesso sguardo di chi ammira un'opera d'arte. Per lui, più semplici strumenti di misura, sono oggetti che raccontano il lavoro, l'ingegno e la vita di un'epoca.

«Ogni bilancia ha un suo significato, un suo motivo di essere. Ti viene voglia di capire come funzionava, perché veniva usata e da lì nasce la curiosità. Così, una dopo l'altra, ho continuato a collezionarle».

È lui il protagonista della nuova puntata di "Storie di voi", in onda oggi nelle edizioni del TGL delle 13.15 e delle 19.30 su Telelibertà (canale 76).

Piacentino, geometra e grande appassionato d'arte, da quasi trent'anni coltiva una passione decisamente fuori dal comune: collezionare bilance antiche. Oggi ne possiede circa trecento, molte risalenti al Seicento, al Settecento e all'Ottocento. «Tutto è iniziato quasi per caso - racconta - davanti a una bancarella di un mercatino di Modena. Ne vidi una che mi colpì subito: era la classica bilancia della giustizia, quella che si vede nei film. È stata la prima che ho comprato e anche quella a cui sono più affezionato, perché da lì è cominciato tutto. Da quel momento i mercatini sono diventati una tappa fissa: quasi tutte le domeniche andavo in giro con due amici carissimi, il pittore Armodio ed Ettore Girometta. Poi sono arrivati gli acquisti su internet, gli scambi con altri collezionisti e, piano piano, la raccolta è cresciuta».