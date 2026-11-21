Varcare la soglia della bottega di Manuel Balduzzi è un po’ come fare un salto indietro nel tempo. Gli arredi, le poltrone, gli specchi, il legno, i profumi: tutto sembra arrivare da un’altra epoca. Anche i gesti, soprattutto quelli, appartengono a un mondo in cui una barba non era un "affare" da sbrigare in cinque minuti, ma aveva bisogno dei suoi tempi, dei suoi strumenti e di una certa ritualità. A sorprendere, però, è l’età di chi tiene viva questa tradizione: Manuel ha appena 28 anni, viene da Borgonovo e da quattro anni porta avanti una storica barberia di Barriera Torino, a Piacenza. È lui il protagonista della rubrica “Storie di voi”, in onda questa sera nelle edizioni del TGL delle 13.15 e 19.30 su Telelibertà (canale 76).

«La mia passione - racconta - è nata intorno ai 14 anni, con amici e parenti a farmi da "cavie". Poi ho frequentato le scuole professionali a Piacenza, ho fatto il ragazzo di bottega e sono andato avanti con corsi e aggiornamenti. Quattro anni fa ho rilevato il negozio, aperto nel 1978 da Sergio e Sandro, conservandone gli arredi e l'atmosfera». Quella tra lui e il taglio della barba "old school" è una vera e propria storia d'amore. «Ho scelto di lavorare così perché non si deve perdere l’arte del barbiere con il rasoio a lama fissa. La cosa che mi piace di più è che è tutto artigianale. Quando il cliente si accomoda, affilo il rasoio davanti a lui: vede un mestiere fatto artigianalmente. È proprio una "cerimonia"». Manuel sceglie e cura personalmente i rasoi, li affila con pietre sintetiche e naturali e non li affida all’arrotino. Tra questi, vari modelli inglesi arrivati da Sheffield. «Sono rasoi forgiati e affilati come si è sempre fatto». E poi, parte il rito vero e proprio. «Il panno caldo serve a rilassare il cliente e a preparare la pelle. Lascio scegliere la fragranza del sapone, metto il prebarba in olio e uso il pennello con l’acqua bella calda. La schiuma la monto direttamente sul viso, così si crea anche un massaggio».

Saponi ed essenze sono frutto di una ricerca personale: per trovarli Manuel arriva fino ai paesini della Sicilia. La tecnica richiede studio. «Frequento da anni l’Accademia Scapicchio, in provincia di Foggia. Hanno una barberia con sette generazioni di storia, dal 1820. Questo tipo di rasatura non si impara da soli». La soddisfazione? «Quando il cliente si alza e lo vedo contento e rilassato». In tempi in cui tutto si consuma in fretta, Manuel difende uno spazio in cui il tempo torna ad avere un peso. Non è soltanto una barba fatta a regola d’arte: è una pausa, un rito, una tradizione da passare di mano. «Il mio sogno è continuare con questo metodo e portarlo avanti anche con altre persone, perché questo tipo di rasatura si sta a poco a poco perdendo».