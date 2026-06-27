Traguardo record: Daniela a quota 200 donazioni

Pomeriggio da ricordare al centro trasfusionale dell'ospedale di Piacenza, dove l'Avis provinciale ha festeggiato la 200ª donazione di plasma della presidente della sezione comunale di Piacenza Daniela Magnani, accompagnata per l'occasione con tanto di fiori e cartello celebrativo dal presidente provinciale Giovanni Villa e dalle socie Anna Maria Losi e Carla Sbuttoni.

Proprio nello stesso momento è arrivato al centro l'assessore comunale Francesco Brianzi, che si è presentato per svolgere tutti gli esami per avere l'idoneità a diventare donatore, non perdendosi l'occasione di fare i complimenti alla storica donatrice. «Ho iniziato a donare a 18 anni – ha raccontato Magnani – ora ne ho 65 e in teoria dovrebbe essere l'ultima, posso andare avanti oltre questa età solo con il consenso del medico. Invito però i cittadini, specialmente i più giovani per garantirci il ricambio, a donare sangue e soprattutto plasma, gesto di generosità che possono fare tutti quanti visto che c'è tanto bisogno. Vi aspettiamo».