Un ostello per pellegrini aperto a Piacenza

I pellegrini che passeranno da Piacenza ora hanno a disposizione un luogo accogliente dove fermarsi per la notte, dotato di comfort e di volontari pronti a dare una mano in caso di bisogno. Un posto che in inverno avrà un ulteriore funzione, quella di ospitare chi non avrà un tetto sopra la testa e cercherà un riparo contro le rigide temperature. L'ostello di Santa Teresa è finalmente attivo, ha aperto i battenti lo scorso 1° agosto e ha già ospitato alcuni pellegrini in viaggio sulla via Francigena.

L'inaugurazione ufficiale della struttura sarà il prossimo 15 ottobre, ma ieri mattina l'assessore alla cultura Christian Fiazza è stato accolto da don Paolo Capra e da un gruppo di volontari per scoprire interni ed esterni, terminati dopo un «viaggio» durato più di un anno. «Un'idea che è nata esattamente un anno e mezzo fa – ha spiegato don Paolo – non solo, in inverno l'ostello diventerà anche un luogo per combattere l'emergenza freddo. In accordo con il direttore della Caritas abbiamo deciso di creare questo spazio per il passaggio dei pellegrini, per i nostri ragazzi nel periodo che va dalla fermata dei pellegrini al vero freddo, e infine se ce ne sarà bisogno sarà a disposizione per chi vorrà ripararsi dal freddo».

L'ostello Santa Teresa si trova a Piacenza in corso Vittorio Emanuele II al numero civico 161/B ed è gestito dall'omonima parrocchia, responsabile è don Matteo Dell'Orto. Ospita pellegrini in possesso di credenziali che camminano (pedalano) lungo le antiche e nuove vie, a ogni persona che vuole essere ospitata i responsabili chiedono un'offerta indicativa di circa 15 euro, l'ospitalità è essenziale e adatta ai pellegrini.