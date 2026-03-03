Una famiglia di sindaci accoglie il piccolo Nevio

È nato una manciata di minuti dopo la mezzanotte, il 28 febbraio, dopo un travaglio impegnativo che ha messo a dura prova la sua mamma: Sarmato è pronto ad accogliere Nevio Zangrandi, il figlio della sindaca Claudia Ferrari e di Matteo Zangrandi.

Il piccolo, che pesa 4310 grammi ed è lungo 57 centimetri, è nato all'ospedale di Piacenza e si trova in ottima salute: ieri pomeriggio, è uscito dal reparto per tornare a casa.

Su queste pagine, Ferrari aveva raccontato il suo doppio ruolo di futura mamma e sindaca col pancione. Oggi siamo già oltre. «Voglio ringraziare il personale del reparto di Ostetricia dell'ospedale di Piacenza, che hanno dimostrato un'umanità e un'attenzione fuori dal Comune» dice la sindaca di Sarmato. «Ho toccato con mano cosa voglia dire mettere la donna al centro, ascoltando i suoi bisogni sia prima sia dopo il parto. In quei momenti, ognuna è lasciata libera di gestirsi al meglio, cosa importantissima».

Nella famiglia di Nevio non manca l'impegno per la cosa pubblica: oltre a mamma Claudia, ci sono Filippo e Francesco Zangrandi (rispettivamente sindaco ed ex sindaco di Calendasco). Chissà che anche Nevio non abbia un futuro già segnato.