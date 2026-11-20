Avrebbe aggredito la moglie e, quando sono arrivati i carabinieri in soccorso della donna, avrebbe aggredito anche i militari, uno dei quali è rimasto ferito ed è stato medicato all’ospedale. Il carabiniere è stato giudicato guaribile in una settimana. È accaduto nella Bassa Val Trebbia l’altra mattina. Protagonista dell’episodio un trentenne originario del sud Italia, che alla fine è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Rivergaro, accorsi sul posto.

Ieri pomeriggio il trentenne è comparso davanti al giudice Ilaria Pienzi e alla pm Sara Machetta. A difenderlo c’era l’avvocato Paolo Lentini. L’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere. La pm Machetta, anche in considerazione dei precedenti dell’uomo, ha chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. L’avvocato difensore ha invece chiesto la remissione in libertà del suo assistito. Alla fine del processo la giudice ha rimesso in libertà l’imputato, disponendo per lui l’obbligo di andare ad abitare con la madre, una misura ritenuta sufficiente a regolamentare la sua situazione nell’immediato.

A chiamare i carabinieri erano stati alcuni vicini di casa, preoccupati dalle invocazioni di aiuto della donna. Sul posto erano intervenuti i militari della stazione di Rivergaro, che avevano invitato alla calma il trentenne. Quest’ultimo, però, alla vista dei carabinieri avrebbe completamente perso il controllo, scagliandosi contro di loro e provocando ferite a uno dei componenti della pattuglia accorsa nel comune.

Il trentenne è stato arrestato e ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di Bobbio. Ieri pomeriggio i militari lo hanno quindi accompagnato in tribunale per l’udienza direttissima, al termine della quale il giudice ha disposto la sua scarcerazione con l’obbligo di dimora a casa della madre.