Anziano maltrattato e sequestrato, condannati i familiari

Tre condanne per l’anziano di 75 anni che sarebbe stato maltrattato e sequestrato dai familiari in un’abitazione di Roncaglia. Quattro anni alla moglie Anka Malechkanova, 61 anni, di origine bulgara, e tre anni e due mesi alla suocera Stoyna Borisova Malechkanova, 80 anni, e al figliastro, Illya Tamenov, 40 anni. La giudice Anna Freschi ha stabilito una provvisionale, cioè un primo risarcimento immediatamente esecutivo, di 20mila euro.

La condanna è stata pronunciata oggi, 25 luglio 2025. Ha aperto l'udienza l’avvocato di parte civile Alberto Lenti, che ha chiesto la condanna degli imputati e un risarcimento di 200mila euro. L’avvocata Lorenza Dordoni ha invece chiesto l’assoluzione dei tre imputati, smontando punto per punto le accuse mosse dalla procura e sostenendo l’inattendibilità delle testimonianze dell’anziano, trovato il 9 febbraio 2023 rinchiuso in una stanzetta ricavata in un container costruito accanto alla casa di famiglia.