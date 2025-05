Arrestato a Gossolengo con 70 grammi di hashish

Due grammi di hashish in tasca e altri settanta a casa, nel cassetto di un comodino. Per questo un uomo di 55 anni residente nella zona di Gossolengo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. E' stato processato per direttissima. L’imputato, difeso dall’avvocata Lorella Farinotti, ha dichiarato che la sostanza sequestrata era per uso personale.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Rivergaro. L’uomo è stato controllato in piazza a Gossolengo alla fermata del pullman. Era appena sceso dal mezzo pubblico quando i carabinieri si sono avvicinati e hanno chiesto di poterlo perquisire. In tasca gli hanno trovato un paio di grammi di hashish. Sono quindi andati nella sua abitazione, dove nel comodino in una camera è stato trovato un pezzo di hashish del peso di circa 70 grammi.