Associazione a delinquere e rapina, arrestato a Piacenza ricercato 30enne

Era ricercato per associazione a delinquere e rapina ed è stato trovato dai carabinieri all'uscita del casello autostradale di Piacenza Ovest. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 aprile, quando un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Piacenza ha arrestato un uomo di 30 anni ricercato da circa un mese.

A suo carico, pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce. Il provvedimento restrittivo è stato emesso a metà marzo a seguito delle diverse condanne inflitte per i reati di associazione a delinquere, lesioni personali e rapina, commessi in agosto e settembre del 2020 a Fasano, Ostuni e Cisternino.

L’uomo, che deve scontare 4 anni e 26 giorni di reclusione, era in un’auto, presa a noleggio e partita da Brindisi, in compagnia di un complice di 58 anni di origini francesi che era alla guida. I carabinieri del Radiomobile hanno fermato l’auto all’uscita del casello autostradale di Piacenza Ovest, probabilmente mentre l’uomo si stava recando all’estero nella speranza di far perdere le proprie tracce e sottrarsi alla pena. Ha prima dichiarato di non avere documenti d’identità, ma portato in caserma e perquisito aveva con se la sua carta d’identità che ha consentito ai militari del Radiomobile di eseguire più approfonditi accertamenti. Al termine di tutte le formalità di rito il 30enne è stato accompagnato nel carcere di Piacenza dove sconterà la pena di 4 anni e 26 giorni.