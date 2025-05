Assolta dopo le frasi contro le maestre di San Polo

Assolta perché il fatto non sussiste. Si tratta della sentenza emessa ieri dal tribunale di Piacenza nell'ambito del processo a carico della 42enne che, nel 2019, affidò a Facebook alcuni commenti contro le maestre dell'asilo di San Polo, coinvolte nell'inchiesta per presunti maltrattamenti ai danni di una dozzina di bambini dell'asilo valnurese. E proprio sul caso che scosse l'intera provincia, si aprirà oggi con l'udienza che vedrà alla sbarra due insegnanti e la direttrice-suora.

"Dovete andarle a prendere a casa" era stata la frase per la quale invece la 42enne era stata condannata in primo grado dal giudice di pace e ora assolta in appello. Leggi tutto qui