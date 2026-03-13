Contrasto all’immigrazione clandestina, espulsi due cittadini irregolari

Due cittadini irregolari sul territorio nazionale sono stati espulsi, con istruttoria curata dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza, nelle giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 marzo.

Il primo è un egiziano di 24 anni, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per applicazione dell’art. 16 comma 5 (espulsione in alternativa alla detenzione), dopo aver espiato una condanna di 15 mesi per stupefacenti e 2 anni per rapina aggravata, ed il secondo un tunisino di 43 anni, scarcerato dalla casa circondariale per fine pena, dopo aver espiato una condanna per cumulo pene di 4 anni e 7 mesi per stupefacenti, oltraggio e resistenza e per reingresso sul territorio nazionale.

L'egiziano è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso l’aeroporto di Fiumicino dove il personale della Questura di Piacenza, abilitato alle scorte internazionali, lo ha portato nel Paese di origine, tramite volo charter Internazionale, direzione Il Cairo, in Egitto.

Il tunisino, invece, dopo la scarcerazione, è stato, nell’immediatezza, espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Milano, per il successivo trasferimento nel Paese di origine che avverrà nei prossimi giorni.