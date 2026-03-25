Doppia vita e violenze in famiglia, condannato 49enne

Un matrimonio che sarebbe stato costellato da atteggiamenti prevaricatori da parte del marito nei confronti della moglie. E da alcuni episodi di violenza contro la donna e il figlio piccolo. La procura contestava, tra l’altro, le sculacciate al bambino perché non avrebbe recitato correttamente i precetti coranici. Per questo l’uomo di origine senegalese di 49 anni era accusato di maltrattamenti. Da settembre del 2023 era stato allontanato dalla famiglia col divieto di avvicinarsi a moglie e figlio.

Ieri il tribunale di Piacenza lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione, pena che sarà convertita in lavori di pubblica utilità. È invece stato assolto dall’accusa di aver avuto comportamenti violenti verso il figlioletto.