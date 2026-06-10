Lunga lista di reati ed elevata pericolosità sociale, due rimpatri

Due distinta attività di rimpatrio di altrettanti soggetti al elevata pericolosità sociale, sono state attuate dal personale ella Questura di Piacenza.

Nel primo caso si tratta di uno straniero 45enne, su cui gravava già un provvedimento di espulsione risalente all’anno scorso, rintracciato dalle Volanti e rimpatriato nel suo Paese d’origine. A carico dell'uomo figuravano una serie di precedenti penali e di polizia che si protraevano dal 2007 sino agli ultimi anni, delineando un profilo di spiccata pericolosità. Tra i numerosi reati contestati nel tempo figuravano: estorsione, maltrattamenti in famiglia, evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e getto pericoloso di cose, spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, manifesta ubriachezza e frode assicurativa.

Considerata l’incompatibilità della sua presenza sul territorio con l’ordine e la sicurezza pubblica, l’Ufficio Immigrazione ha coordinato le complesse procedure per l’allontanamento definitivo. L’attività si è conclusa nella tarda serata di martedì 9 giugno sera quando lo straniero, è stato accompagnato dagli agenti della Polizia di Stato presso lo scalo aeroportuale di Milano Malpensa, dove è stato imbarcato con volo diretto per Casablanca.

Un secondo soggetto rimpatriato è uno straniero di 20 anni, scarcerato e accompagnato al CPR di Gradisca d’Isonzo (GO).

Il giovane, preso in carico dalle autorità competenti subito dopo la sua scarcerazione, ha a suo carico un lungo elenco di reati contro la persona, il patrimonio e l’ordine pubblico, tra i quali: rapina aggravata, lesioni personali, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, reati in materia di stupefacenti, resistenza-violenza- minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e danneggiamento a seguito di incendio, rissa, istigazione a delinquere, devastazione/saccheggio e tentato omicidio.

Considerata l’elevata pericolosità sociale del soggetto, desunta dalla serialità dei reati commessi sul territorio nazionale, il cittadino straniero è stato pertanto accompagnato dagli operatori di polizia al CPR di Gradisca d’Isonzo (GO) per il successivo trasferimento nel Paese di origine.