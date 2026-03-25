In carcere per rapina e droga, fine pena e subito espulso

Un 26enne del Gambia - condannato a 4 anni di reclusione per rapina e resistenza a pubblico ufficiale e con diversi precedenti per reati contro la persona, patrimonio e stupefacenti - è stato espulso dal territorio nazionale al termine della pena. Mercoledì 25 marzo l'uomo - con un profilo di spiccata pericolosità sociale - è stato prelevato dalla polizia all'uscita del carcere e accompagnato presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO) per il successivo trasferimento nel Paese di origine.



