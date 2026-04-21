Infrange il divieto di avvicinamento a una donna, arrestato

Un italiano di 51 anni residente in provincia di Latina è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Piacenza nella serata di sabato 18 aprile, in quanto aveva violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ad una donna di 30 anni residente nella stessa provincia.

L'uomo, malgrado fosse stato emesso a suo carico dal Tribunale di Latina il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico per impedirgli di avere qualsiasi contatto con una sua conoscente che già da diverso tempo perseguitava, ha continuato nel suo intento rifiutandosi di indossare il dispositivo elettronico, e volendo andare ad abitare in un’abitazione che si trova ad una distanza minore dei 5000 metri dall’abitazione della vittima, prescrizione prevista nell’ordinanza stessa non possiede un domicilio idoneo per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.