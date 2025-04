Madre accusata di maltrattare le figlie piccole

“Io le mie figlie non le ho mai picchiate, non ho mai dato loro schiaffi, loro talvolta erano dolcissime”. Lo ha dichiarato una madre quarantenne imputata in tribunale per presunti maltrattamenti verso le figlie minorenni: insulti, spinte, schiaffi, vestiti inadatti alla stagione e minacce di non parlare col padre. Davanti ai giudici Rago, Farini e Borasi, si è detta innocente. All'accusa di aver mandato le figlie a scuola in maglietta anche d'inverno, ha replicato: indossavano abiti in cotone su consiglio medico. “Sono sempre state molto sensibili, in difficoltà a scuola. Mi era stato consigliato di farle seguire privatamente, ma non potevo permettermelo”. I fatti risalgono a cinque anni fa. Le ragazze oggi vivono con il padre, la madre le vede due volte a settimana. Un’insegnante ha riferito che erano chiuse, in allerta, facevano disegni inquietanti. Nessun segno di lividi è stato notato da insegnante e zio. Una psicologa dell’Ausl ha parlato di stress e disagio: “Erano felici di vivere col papà”. Nella scorsa udienza era stato il padre a testimoniare e a raccontare la situazione di difficoltà in casa.