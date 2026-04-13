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Nel canale con l'auto, condannato a un anno perché ubriaco

Sentenza per un cinquantenne piacentino dopo l'incidente avvenuto vicino a Carpaneto. Risultato positivo all'alcoltest: tasso oltre cinque volte il consentito

Ermanno Mariani
|1 ora fa
Automobilista sottoposto all'alcoltest
Automobilista sottoposto all'alcoltest
1 MIN DI LETTURA
Aveva perso il controllo dell’auto finendo in un canale mentre guidava in stato di ebbrezza: per questo un automobilista piacentino di 50 anni è stato condannato a un anno di reclusione, con pena sospesa, e alla revoca della patente.
La sentenza è stata pronunciata dal giudice Luigia Ranza in tribunale a Piacenza. L’episodio risale a qualche anno fa, nelle vicinanze di Carpaneto. L’uomo era uscito illeso dall’abitacolo, ma i carabinieri, intervenuti sul posto, lo avevano sottoposto all’alcoltest, risultato positivo con un valore di 2,75 grammi per litro, oltre cinque volte il limite consentito. Respinte dal giudice le contestazioni della difesa sulla validità della prova.

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