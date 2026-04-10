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Operaio in malattia faceva il macellaio: licenziato

L'uomo scoperto da un investigatore privato che si è finto cliente della macelleria

Paolo Marino
Paolo Marino
|1 ora fa
L’ingresso della sezione civile del tribunale di Piacenza
L’ingresso della sezione civile del tribunale di Piacenza
1 MIN DI LETTURA
Stare dietro il bancone di una macelleria cittadina e servire due confezioni di macinato, mentre sarebbe dovuto stare a casa in malattia a causa di un piccolo infortunio, è costato il posto di lavoro a un operaio metalmeccanico di una ditta piacentina. Il cliente entrato nel negozio, infatti, era un investigatore privato in incognito, che ha riferito quanto scoperto al datore di lavoro. Il lavoratore è stato quindi licenziato per giusta causa.
A nulla sono valsi i suoi ricorsi. Sia il giudice del lavoro di Piacenza, sia la Corte d’Appello di Bologna, hanno considerato legittimo il licenziamento e respinto le istanze del lavoratore.
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