Sarà ascoltata in forma protetta l’8 gennaio 2027 la ragazza che, all’età di nove anni, avrebbe subito abusi sessuali dal compagno della madre. Oggi quattordicenne, dovrà testimoniare davanti alla Corte d’Assise di Piacenza sui fatti che sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2022.

L’imputato, un uomo di 53 anni, deve rispondere di violenza sessuale aggravata dall’età della presunta vittima, all’epoca inferiore ai dieci anni. L’aggravante comporta una pena massima di 24 anni. L’uomo ha sempre respinto le accuse, sostenendo che la querela della madre della minore - che si è costituita parte civile - sia nata da equivoci e fraintendimenti.



Leggi tutto L’udienza, inizialmente prevista per venerdì scorso, è slittata a gennaio a causa dell’astensione degli avvocati penalisti.