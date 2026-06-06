Processo sui servizi psichiatrici, l’Ausl si costituisce parte civile

L’azienda sanitaria di Piacenza si è costituita parte civile nel processo che vede dieci persone imputate per presunte irregolarità nell’affidamento e nella gestione di servizi destinati alle cure per malati psichiatrici. A processo davanti alla giudice Francesca Gigli sono finiti sette funzionari della stessa Ausl e tre referenti di due cooperative piacentine, accusati di falso e di truffa ai danni dello Stato.

La costituzione di parte civile, che permetterà all’Ausl di essere parte attiva nel processo e di chiedere il risarcimento dei danni nel caso di condanna, rappresenta il primo atto dell’udienza preliminare che si è aperta ieri e proseguirà il 16 settembre. La richiesta dell’azienda sanitaria di entrare nel processo è arrivata dopo una lunga discussione in aula. La giudice ha respinto le obiezioni sollevate dai difensori.