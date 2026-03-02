Liberta - Site logo
Scarcerato dalle Novate per fine pena, immediatamente espulso

Si tratta di un algerino di 41 anni con un profilo di spiccata pericolosità sociale

Redazione Online
52 minuti fa
Scarcerato dalle Novate per fine pena, immediatamente espulso
1 MIN DI LETTURA
Un algerino di 41 anni, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena, domenica 1° marzo è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Torino per il successivo trasferimento nel Paese di origine. 
L'uomo aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, condannato a 2 anni e 4 mesi per stupefacenti e con diversi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio.
 

