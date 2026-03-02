Scarcerato dalle Novate per fine pena, immediatamente espulso
Si tratta di un algerino di 41 anni con un profilo di spiccata pericolosità sociale
Redazione Online
|52 minuti fa
Un algerino di 41 anni, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena, domenica 1° marzo è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Torino per il successivo trasferimento nel Paese di origine.
L'uomo aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, condannato a 2 anni e 4 mesi per stupefacenti e con diversi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio.
