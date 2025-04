Sedicenne vittima di stalking, accusato un 45enne

"Quell'uomo abitava dietro casa mia e lo incontravo spesso. Se era in macchina, abbassava il finestrino, fischiava, mi guardava. Una volta mi ha seguita. Solo quando era con la moglie non faceva nulla." È il racconto reso ieri in tribunale da una minorenne straniera, che ha denunciato per stalking un 45enne piacentino, che si è sempre dichiarato innocente. I fatti discussi in aula si sarebbero verificati nel 2024 in un paese della Bassa. All'epoca, la ragazza aveva 16 anni. Dopo l'ennesimo episodio, la preoccupazione della ragazza è cresciuta. "Ho iniziato a portare con me una bomboletta spray urticante e ho sempre cercato di farmi accompagnare a casa da qualcuno."