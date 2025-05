Sesso o denaro per 200 ricette, medico condannato a sei anni

Condannato a sei anni e dieci mesi di reclusione, multa di 20mila euro, interdizione perpetua ai pubblici uffici, estinzione del rapporto di lavoro con l’azienda sanitaria di Piacenza e divieto di avere rapporti con la pubblica amministrazione. La sentenza riguarda il dottor Sandro Cavanna, arrestato in flagranza il primo agosto del 2024 nel suo studio medico in piazzale Milano con l’accusa di corruzione, spaccio, falso e truffa ai danni del sistema sanitario per aver prescritto centinaia di ricette di oppioidi in cambio di denaro e di prestazioni sessuali.

La giudice Erisa Pirgu ha sostanzialmente accolto la richiesta di pena fatta il 7 aprile dal pubblico ministero Matteo Centini. La condanna è arrivata al termine di un processo con rito abbreviato, che prevede uno sconto di un terzo della pena. «Valuteremo l’appello», è il laconico commento degli avvocato Carlo Alberto Caruso e Maria Rosa Zilli.

Sarebbero 209 le false ricette di farmaci contenenti ossicodone, un oppioide classificato come stupefacente, e tramadolo, per un danno complessivo al sistema sanitario di 55mila euro. Una telecamera nascosta dalla polizia nell’ambulatorio medico fu in grado di documentare le condotte illecite.Sono 36 le persone che ad aprile hanno ricevuto l’avviso di conclusione indagini per aver beneficiato delle ricette del dottor Cavanna.

Tra loro anche Youssef Gewili, egiziano di 54 anni, che venne arrestato qualche giorno dopo l’ex medico dell’Ausl perché trovato in possesso di 538 compresse di ossicodone (detta “l’eroina dei poveri”) e tramadolo. Anche lui ha scelto il rito abbreviato e la giudice Pirgu l’ha condannato a cinque anni e otto mesi di reclusione, più 20mila euro di multa.