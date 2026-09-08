«Soffiata sulla lotta alla droga». Il caso della caserma Levante torna a Piacenza

Presunte rivelazioni su un’indagine antidroga delle fiamme gialle spifferate all’appuntato Giuseppe Montella da un finanziere cinofilo. Questa è l’accusa che nasce da uno scampolo dell’inchiesta di sei anni fa sulla caserma Levante dei carabinieri di Piacenza, che dopo essere stato inizialmente trattato dal tribunale militare di Verona, ieri è tornato a Piacenza. L'ex carabiniere è attualmente in carcere per la condanna definitiva a 9 anni, 8 mesi e 20 giorni. Con l'accusa di avere carpito informazioni su un'attività antidroga svolta dalla finanza, Montella è indagato per il reato militare di divulgazione di notizie segrete o riservate. Un’accusa che l'interessato respinge.