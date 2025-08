Supercar in retromarcia, dissequestrata la Lamborghini Coupé

Dissequestrata la Lamborghini Aventador Coupé, del valore di 380 mila euro, sequestrata dai carabinieri all’autosalone Autodoc di Castelsangiovanni. La supercar resta però sotto sequestro preventivo, applicato lo scorso 4 luglio dalla Guardia di Finanza di Varese su mandato del procuratore europeo, che indaga su un presunto giro di evasione dell’Iva e altri reati fiscali a carico della società che aveva noleggiato la Lamborghini all’autosalone. L’auto era poi stata lasciata in custodia giudiziale dalla Finanza ad Autodoc. La Procura di Piacenza, ritenendo che non si sia configurato alcun reato né alcuna indebita appropriazione, non ha convalidato il sequestro del veicolo compiuto giorni fa dai carabinieri e di cui avevamo riferito nell’edizione di domenica. La stessa Procura ha quindi disposto l’immediata restituzione della Lamborghini all’autosalone castellano. Il sequestro del veicolo era stato effettuato dai carabinieri a seguito di accertamenti dai quali era emerso che l’auto risultava intestata a una società finanziaria tedesca. Secondo quanto ricostruito dai militari, la supercar sarebbe stata acquistata in leasing un paio di mesi fa da un cittadino italiano che poi non avrebbe pagato le rate previste. Da qui il secondo sequestro presso l’autosalone Autodoc di Castelsangiovanni, dove l’auto era custodita. Autodoc, in una nota, aveva fatto sapere di aver noleggiato la Lamborghini «con un regolare contratto che prevedeva una futura vendita», specificando inoltre: « Detto contratto veniva stipulato con una società tedesca con sede in Germania».