Castello: sequestrata Lamborghini da 380mila euro

Una Lamborghini Aventador Coupé, del valore stimato di circa 380mila euro, è stata sequestrata venerdì 1 agosto dai carabinieri della Stazione di Castel San Giovanni. L'auto, oggetto di appropriazione indebita in Germania, è stata rinvenuta nascosta all’interno di un autosalone specializzato nel commercio di vetture di lusso provenienti dall’estero.

La supercar era intestata ad una società finanziaria, con sede a Heilbronn (Germania), e risultava inserita nella banca dati Schengen come veicolo da ricercare, in seguito a una querela per appropriazione indebita sporta alle autorità tedesche. Secondo quanto emerso, l’auto era stata acquisita tramite contratto di leasing da un soggetto italiano, ma al suo ingresso in territorio italiano non risultavano essere state onorate le rate mensili previste, rendendo così inadempiente il contratto.

La Lamborghini è stata rinvenuta occultata all’interno della sede di una concessionaria della Val Tidone, consegnata da colui il quale aveva stipulato il contratto di leasing in Germania. Secondo la ricostruzione dei militari di Castel San Giovanni, dopo la stipula del contratto in Germania, la Lamborghini è stata trasferita in Italia e “nascosta” all’interno dell’autosalone per evitarne la restituzione, nonostante l’esplicita richiesta della società proprietaria. Tale condotta ha fatto scattare il sequestro del veicolo e la relativa informativa all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.